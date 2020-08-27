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Опухоль мозга: учёные рассказали о страшных последствиях коронавируса

сегодня 11:40

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Турецкие учёные озвучили версию о тяжёлых последствиях коронавируса; заражение может провоцировать опухоли.

Молекулы коронавируса — SARS-Cov-2 — способны связываться с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Такую версию озвучили турецкие учёные из Университета имени Безмалема Вакифа, пишут «Известия».

По данным издания, гипотезу удалось доказать с помощью компьютерного моделирования.

«Российские эксперты отметили, что последствия контактирования онкогенных вирусов (герпес-вирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гепатита В и С) и организма порой наблюдаются спустя годы и даже десятилетия после инфицирования. Но пока рано говорить о доказанном влиянии вируса SARS-Cov-2 на развитие опухоли мозга», — пишут «Известия».

По мнению экспертов, любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет её, что в ряде случаев приводит к злокачественному перерождению.

«Но это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды», — цитирует издание слова заведующей лабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Ксении Смирновой.

Напомним, ранее учёные представили прибор для обнаружения коронавируса в воздухе.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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