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Организаторов коронавирусного бизнес-тренинга на 1000 человек оштрафуют в Новосибирске

сегодня 19:42

Фото с сайта pixabay.com

Минпромторг провёл рейд по новосибирским организациям с целью проверить соблюдение мер профилактики коронавируса; нашлись предприниматели, которые успели организовать бизнес-тренинг на 1064 человека.

Ряд нарушений выявили сотрудники регионального минпромторга во время рейда по новосибирским компаниям. В киноконцертном комплексе «Маяковский» обнаружили организацию бизнес-тренинга с численностью 1064 посадочных места. На организатора мероприятия заведено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо этого, за нарушение масочного режима заведено ещё четыре административных дела в отношении бара, кафе, магазина одежды и магазина непродовольственных товаров.

Отмечается, что особое внимание органы власти уделят торговым центрам, ресторанному дворику за гостиницей «Центральная», кафе и ресторанам на улице Советской.

Напомним, в начале сентября на губернатора Алтайского края подали в суд за нарушение масочного режима.

Автор:
Денис Калин

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