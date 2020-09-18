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Отопительный сезон: в каких домах в Новосибирске дадут отопление 25 сентября

сегодня 16:08

Фото pixabay.com

Подключение домов к теплу в Новосибирске завершится 29 сентября; отопление в регионе уже получили более 4,2 тысяч объектов.

В Новосибирской области продолжается подключение жилого фонда к теплу. Энергетики планируют завершить подачу отопления во все дома на территории региона к 29 сентября.

За три неполных дня на территории Новосибирской области Сибирская генерирующая компания подключила уже 4,2 тысячи объектов, среди которых 484 детсада и школы, 190 больниц, поликлиник и роддомов, а также 3 559 жилых домов.

25 сентября потеплеют батареи в домах жителей улиц: ТЭЦ-2: ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.

Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09: ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Пархоменко, ул.Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.

Кировская районная котельная (КРК): по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Макаренко, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская.

ТЭЦ-5: ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

Напомним, постановление о старте отопительного сезона в Новосибирске подписал мэр Анатолий Локоть 22 сентября.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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