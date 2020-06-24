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Памятник Борису Богаткову открылся после ремонта

сегодня 15:05

Фото Николая Якунина / Сиб.фм

Состоялась церемония открытия памятника Борису Богаткову; реставрацию провели на благотворительные средства Сбера.

Сегодня состоялась церемония открытия после реставрации памятника новосибирскому поэту, герою Великой Отечественной войны Борису Богаткову.

В торжественном открытии памятника герою-сибиряку приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Игорь Безматерных.

На открытии мэр Анатолий Локоть отметил, что, несмотря на короткий жизненный путь, Борис Богатков является символом и ориентиром для нынешней молодёжи, истинным патриотом своей Родины. Игорь Безматерных, в свою очередь, выразил надежду, что отреставрированный памятник станет знаковым для всех жителей Новосибирска.

Реставрация памятника и благоустройство прилегающей аллеи (по улице Кирова, 86) были выполнены в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Были отремонтированы гранитный постамент и стены памятника, обновлены тротуарная плитка и ступени.

На прилегающей к памятнику аллее высадили хвойные кустарники и установили табличку с QR-кодом, перейдя по которому, можно ознакомиться с жизненными и творческими вехами Бориса Богаткова, а также прослушать его стихи, записанные актёрами театра «Красный факел».

Реализация проекта стала возможной благодаря пожертвованиям Сбербанка, работы проводились с 3 августа по 15 сентября 2020 года.

Напомним, что 24 июня Сбербанк провёл интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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