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Пешеход не выжил: в Новосибирске произошло смертельное ДТП

сегодня 07:55

Фото ГИБДД Новосибирска

Ранним утром в левобережье Новосибирска иномарка наехала на пешехода. Мужчина скончался на месте.

Сегодня, 25 сентября, водитель 1954 года рождения на автомобиле Hyundai Creta двигался по улице Хилокская со стороны Толмачёвского шоссе в сторону выезда из города. В пути следования у дома 19 по улице Хилокская совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Госавтоинспекция напоминает что переходить проезжую часть необходимо только в зоне действия пешеходных переходов а также в ночное и вечернее время желательно чтобы у пешеходов на одежде присутствовали световозвращающие элементы.

Напомним, 23 сентября пешехода насмерть сбили под Новосибирском.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГИБДД
новосибирск
погиб пешеход

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