«Подрастает замена»: ФК «Новосибирск-2007» стал победителем регионального турнира ДФЛ

Фото из группы ФК "Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"

Матчи регионального этапа Детской футбольной лиге прошли в Барнауле; ФК «Новосибирск-2007» стал лучшим по итогам турнира.

ФК «Новосибирск-2007» победил в решающем матче регионального этапа Детской футбольной лиги. Соперником юных футболистов были сверстники из новосибирского «Спартака». Выиграли ребята с неприличным счётом – 11:0. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матчи регионального этапа ДФЛ проходили в Барнауле. За путёвку в финальную часть чемпионата боролись восемь команд из городов Сибири: Абакана, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Томска и Бийска.

Интересно и то, что для юных футболистов проводили мастер-классы. К примеру, главный тренер барнаульского «Динамо» Александр Суровцев провёл занятие с вратарями. Местные СМИ отмечают, что за соревнованиями спортсменов следили скауты клубов РПЛ.

Финальная часть ДВЛ пройдёт в Москве в манеже московского «Локомотива» со 2 по 7 января 2021 года.

Болельщики «Новосибирска» поздравили молодых игроков с победой: «подрастают замены в основную команду», «молодцы».

Основная команда не отстаёт от молодёжи и тоже радует болельщиков успехами. На днях новосибирцы сошлись с лидером таблицы «КАМАЗом». Матч получился зрелищным, и по итогу встречи сибиряки смогли забрать одно очко. После восьми матчей «Новосибирск» набрал 16 очков и делит второе место с «Волгой» и «Тюменью».