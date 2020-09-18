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Погода в Новосибирске на 25 сентября: похолодание и дождь

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Конец недели в Новосибирске будет дождливым; также ожидается понижение температуры.

В пятницу, 25 сентября, в Новосибирске будет холодно и дождливо. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём не превысит +10 градусов. На протяжении всего дня будет идти дождь. Также ожидается усиление ветра во второй половине дня до 10 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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