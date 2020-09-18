Погода в Новосибирске на выходные: прогноз синоптиков
Фото pixabay.com
Новосибирцев ждёт прохладная и ветреная погода на выходных; в субботу обещают дождь.
Синоптики прогнозируют ветреные и дождливые выходные в Новосибирске. По данным сервиса gismeteo, в ночь на субботу, 26 сентября, весь день будут лить дожди.
Температура воздуха в субботу будет колебаться около +6...+9 градусов, скорость ветра составит 5-10 м/с.
В воскресенье, 27 сентября, дожди будут идти ночью. Днём будет пасмурно, ожидается слабый ветер. Столбик термометра максимум поднимется до +11 градусов.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают