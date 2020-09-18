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Получателям каких пособий не потребуется карта «Мир»

сегодня 19:00

Фото из открытых источников

С 1 октября ряд социальных пособий будут направлять только на карточку «Мир»; Сиб.фм публикует список выплат, которые будут перечислять на прежние карты.

Часть социальных пособий с 1 октября будут перечислять только на карты «МИР». Однако часть выплат всё так же можно получать на старые карты.

Список пособий, для которых не нужна карта «МИР»:

- пособия по временной нетрудоспособности работникам-чернобыльцам;

- пособия на погребения.

Пособия, которые переведут только на карту «МИР»:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

- пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему от радиационного воздействия.

Напомним, президент поручил направить деньги на выплаты классным руководителям.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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выплаты
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