Получателям каких пособий не потребуется карта «Мир»
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С 1 октября ряд социальных пособий будут направлять только на карточку «Мир»; Сиб.фм публикует список выплат, которые будут перечислять на прежние карты.
Часть социальных пособий с 1 октября будут перечислять только на карты «МИР». Однако часть выплат всё так же можно получать на старые карты.
Список пособий, для которых не нужна карта «МИР»:
- пособия по временной нетрудоспособности работникам-чернобыльцам;
- пособия на погребения.
Пособия, которые переведут только на карту «МИР»:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;
- пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему от радиационного воздействия.
Напомним, президент поручил направить деньги на выплаты классным руководителям.
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