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Пособие 10000: многодетным семьям раздадут 2,5 млрд рублей

сегодня 13:01

Фото pixabay.com

Многодетным малоимущим семьям положено дополнительное пособие; в среднем его размер составляет около 10,4 тысяч рублей.

Многодетным семьям будут выплачивать дополнительную помощь. Точный размер пособия будет разным в каждом регионе в зависимости от местных коэффициентов. В среднем оно составит 10,4 рубля.

Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Пособие будет выплачиваться до достижения малышом трёх лет.

На выплату данной помощи 36 регионов страны получат 2,58 млрд рублей. Как только местные власти обновят данные о количестве получателей пособия, деньги направят субъектам федерации.

Напомним, ранее на выплату данной помощи кабмин направил 1,73 млрд рублей в несколько регионов страны.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пособия
детские пособия
детские выплаты

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