Препараты от коронавируса внесут в список жизненно важных
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Министр здравоохранения сообщил о включении препаратов от коронавируса в список жизненно важных; об этом стало известно сегодня.
Несколько препаратов от коронавирусной инфекции уже в ближайшую неделю будут внесены в список жизненно важных. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Министр отметил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции.
Минздрав и ФАС также будут контролировать ценообразование на рынке препаратов против коронавируса.
Напомним, ФАС начала проверку цены на препарат «Арепливир».
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