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Препараты от коронавируса внесут в список жизненно важных

сегодня 19:11

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения сообщил о включении препаратов от коронавируса в список жизненно важных; об этом стало известно сегодня.

Несколько препаратов от коронавирусной инфекции уже в ближайшую неделю будут внесены в список жизненно важных. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции.

Минздрав и ФАС также будут контролировать ценообразование на рынке препаратов против коронавируса.

Напомним, ФАС начала проверку цены на препарат «Арепливир».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Россия
коронавирус

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