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Проблемы со здоровьем: врачи наконец назвали причину плохого самочувствия Анны Семенович

сегодня 16:37

Фотографии из аккаунта ann_semenovich в Instagram

В последнее время певица плохо себя чувствовала и обратилась к врачам; диагноз специалистов очень расстроил Семенович.

У Анны Семенович обнаружилась аллергия на распространённый продукт. Об этом певица с грустью призналась в своём личном аккаунте Instagram.

40-летняя артистка сообщила, что врачи нашли причину её плохого в последнее время самочувствия. Ею оказалась гиперчувствительность к куриному белку.

«У меня нашли аллергию на куриный белок. Я ужасно расстроилась. Теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета или варёного яйца с сыром», — отметила исполнительница.

По словам Семенович, такая аллергия может иметь разные проявления. У кого-то вещество спровоцирует насморк, у кого-то – кожный зуд, а у кого-то – тошноту, головную боль и даже удушье. Иммунитет на данный аллерген реагирует практически мгновенно.

Знаменитость и представить не могла, что «маленькое яйцо может доставлять столько хлопот», и советует подписчикам внимательнее следить за своим организмом.

Напомним, 21 сентября Семенович была шокирована школьным туалетом в Калуге.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

врачи
фото
аллергия
диагноз
Семенович

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