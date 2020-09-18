Пять признаков сексуальной совместимости: на что обратить внимание

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В любых отношениях много внимания уделяется совместимости, некоторые задумываются даже о знаках Зодиака; врачи предлагают также задуматься и над сексуальной гармонией.

О сексуальной совместимости люди чаще всего начинают задумываться только в тот момент, когда что-то очень сильно идёт не так и ощущается разочарование. Портал Ivona рассказал, что делать и на какие признаки стоит обратить внимание.

Во-первых, оба партнёра должны знать, чего они хотят. Должны уметь определиться со своими желаниями — и грамотно и понятно их выразить. Это помогает паре избежать большого количества проблем из-за непонимания.

Во-вторых, оба партнёра должны быть готовы обсуждать между собой интимные темы. Это должен быть диалог, в котором не останется смущения друг перед другом. В любящей паре можно спокойно озвучить свои желания, и если оба будут над этим работать — сексуальная совместимость станет гораздо лучше.

В-третьих, никогда не стоит осуждать партнёра. Это не значит, что стоит воплощать в жизнь все его сумасшедшие идеи, если вам они не по душе. Но это значит, что нужно выслушать и постараться понять, поддержать и что-то реализовать.

В-четвёртых, очень важно совпадение либидо. Поначалу любая пара хочет заниматься любовью практически постоянно, но период влюблённости заканчивается. И тут очень важно, чтобы ваше либидо было похожим. Если это не так, то это всё равно не повод расставаться: придётся выработать своеобразный график секса, который устроит обоих партнёров.

В-пятых, не стоит сравнивать. Особенно со своими бывшими, особенно вслух. Не стоит ориентироваться и на частоту и качество секса своих знакомых или героев любимых фильмов. Когда между партнёрами настоящая гармония, важно только ваше взаимное желание и доверие.

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