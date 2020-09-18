Распространённая ягода дарует долголетие

Есть фрукты и ягоды полезно при любых раскладах; вишня продлевает жизнь.

Среди ягод находится та, что продлевает здоровье и долголетие – это вишня, установили медики и учёные. Употреблять ягоду можно в любом виде: свежей, в десертах, варенье и джемах, сообщает «Food.news». В вишне много антиоксидантов, витамина С, меди, цинка и иных полезных микроэлементов. В результате вишня помогает бороться с инфекциями, вирусами, воспалением, снижает окислительный стресс. Если у вас есть воспаление, в том числе – хроническое, ешьте вишню регулярно, рекомендуют медики. Постоянное употребление вишни снижает давление, избавляет от риска сердечно – сосудистых заболеваний и их последствий, не исключая инсульта и сердечную недостаточность.

Напомним, 18 сентября врачи назвали ягоды, противостоящие раку.