Резкий рост заболевших: в России за сутки коронавирусом заразились 7212 человек

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

7212 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России; в инфекционных клиниках умерли 108 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 108 летальных исходов. Об этом 25 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 1560

🔸 Санкт-Петербург — 224

🔸 Московская область — 208

🔸 Ростовская область — 187

🔸 Нижегородская область — 168

🔸 Воронежская область — 164

🔸 Ставропольский край — 146

🔸 Ханты-Мансийский АО — 141

🔸 Кемеровская область — 138

🔸 Свердловская область — 137

🔸 Ульяновская область — 121

🔸 Самарская область — 111

🔸 Волгоградская область — 109

🔸 Саратовская область — 107

🔸 Оренбургская область — 105

🔸 Красноярский край — 102

🔸 Архангельская область — 98

🔸 Краснодарский край — 93

🔸 Пензенская область — 91

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 89

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Удмуртская Республика — 81

🔸 Республика Крым — 81

🔸 Алтайский край — 80

🔸 Республика Саха (Якутия) — 79

🔸 Иркутская область — 77

🔸 Мурманская область — 76

🔸 Омская область — 76

🔸 Забайкальский край — 75

🔸 Республика Коми — 74

🔸 Пермский край — 74

🔸 Хабаровский край — 74

🔸 Томская область — 73

🔸 Челябинская область — 72

🔸 Тюменская область — 70

🔸 Республика Калмыкия — 69

🔸 Приморский край — 69

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 68

🔸 Республика Бурятия — 68

🔸 Новосибирская область — 67

🔸 Республика Алтай — 64

🔸 Белгородская область — 63

🔸 Ленинградская область — 60

🔸 Кировская область — 60

🔸 Орловская область — 57

🔸 Астраханская область — 52

🔸 Ярославская область — 50

🔸 Республика Ингушетия — 50

🔸 Республика Карелия — 48

🔸 Калужская область — 47

🔸 Ивановская область — 45

🔸 Костромская область — 45

🔸 Вологодская область — 45

🔸 Брянская область — 42

🔸 Рязанская область — 42

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41

🔸 Курская область — 40

🔸Тамбовская область — 40

🔸 Новгородская область — 39

🔸 Калининградская область — 38

🔸 Республика Хакасия — 38

🔸 Тверская область — 37

🔸 Республика Башкортостан — 36

🔸 Магаданская область — 36

🔸 Республика Северная Осетия — 35

🔸 Липецкая область — 34

🔸 Республика Мордовия — 34

🔸 Сахалинская область — 34

🔸 Тульская область — 32

🔸 Псковская область — 32

🔸 Курганская область — 31

🔸 Амурская область — 31

🔸 Республика Тыва — 30

🔸 Владимирская область — 29

🔸 Республика Адыгея — 28

🔸 Камчатский край — 26

🔸 Республика Татарстан — 25

🔸 Чувашская Республика — 25

🔸 Республика Марий Эл — 22

🔸 Смоленская область — 21

🔸 Севастополь — 19

🔸 Еврейская АО — 15

🔸 Чеченская Республика — 7

🔸 Чукотский АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.