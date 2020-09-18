Резкий рост заболевших: в России за сутки коронавирусом заразились 7212 человек
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
7212 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России; в инфекционных клиниках умерли 108 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 108 летальных исходов. Об этом 25 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 1560
🔸 Санкт-Петербург — 224
🔸 Московская область — 208
🔸 Ростовская область — 187
🔸 Нижегородская область — 168
🔸 Воронежская область — 164
🔸 Ставропольский край — 146
🔸 Ханты-Мансийский АО — 141
🔸 Кемеровская область — 138
🔸 Свердловская область — 137
🔸 Ульяновская область — 121
🔸 Самарская область — 111
🔸 Волгоградская область — 109
🔸 Саратовская область — 107
🔸 Оренбургская область — 105
🔸 Красноярский край — 102
🔸 Архангельская область — 98
🔸 Краснодарский край — 93
🔸 Пензенская область — 91
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 89
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Удмуртская Республика — 81
🔸 Республика Крым — 81
🔸 Алтайский край — 80
🔸 Республика Саха (Якутия) — 79
🔸 Иркутская область — 77
🔸 Мурманская область — 76
🔸 Омская область — 76
🔸 Забайкальский край — 75
🔸 Республика Коми — 74
🔸 Пермский край — 74
🔸 Хабаровский край — 74
🔸 Томская область — 73
🔸 Челябинская область — 72
🔸 Тюменская область — 70
🔸 Республика Калмыкия — 69
🔸 Приморский край — 69
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 68
🔸 Республика Бурятия — 68
🔸 Новосибирская область — 67
🔸 Республика Алтай — 64
🔸 Белгородская область — 63
🔸 Ленинградская область — 60
🔸 Кировская область — 60
🔸 Орловская область — 57
🔸 Астраханская область — 52
🔸 Ярославская область — 50
🔸 Республика Ингушетия — 50
🔸 Республика Карелия — 48
🔸 Калужская область — 47
🔸 Ивановская область — 45
🔸 Костромская область — 45
🔸 Вологодская область — 45
🔸 Брянская область — 42
🔸 Рязанская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 41
🔸 Курская область — 40
🔸Тамбовская область — 40
🔸 Новгородская область — 39
🔸 Калининградская область — 38
🔸 Республика Хакасия — 38
🔸 Тверская область — 37
🔸 Республика Башкортостан — 36
🔸 Магаданская область — 36
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Липецкая область — 34
🔸 Республика Мордовия — 34
🔸 Сахалинская область — 34
🔸 Тульская область — 32
🔸 Псковская область — 32
🔸 Курганская область — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Республика Тыва — 30
🔸 Владимирская область — 29
🔸 Республика Адыгея — 28
🔸 Камчатский край — 26
🔸 Республика Татарстан — 25
🔸 Чувашская Республика — 25
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Смоленская область — 21
🔸 Севастополь — 19
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Чукотский АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровело 934 146 человек.
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