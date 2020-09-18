Ринг-гёрл, ведущая и рефери в одном лице: Ольга Бузова создаст новое реалити-шоу про бокс
Фотографии из Instagram
Идею телеведущей поддержал Умар Кремлёв; на ринге с настоящими боксёрами будут сражаться популярные блогеры.
Известная российская телеведущая Ольга Бузова выступила с идеей создания нового реалити-шоу про бокс.
Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву в рамках этого проекта проводить бои между профессиональными боксёрами и популярными блогерами.
«За что вы так не любите своих коллег?» — отреагировал на предложение Бузовой Кремлёв и поинтересовался, готова ли сама Бузова стать участницей проекта.
«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — заметила Бузова.
В итоге Кремлёв предложил певице стать ведущей нового шоу, а Бузова согласилась стать не только ведущей, но и ринг-гёрл, и рефери матчей.
Ранее Сиб.фм писал о подробностях участия телеведущей в шоу «Ледниковый период».
Напомним, вчера фанаты раскритиковали новый образ Ольги Бузовой.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают