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Ринг-гёрл, ведущая и рефери в одном лице: Ольга Бузова создаст новое реалити-шоу про бокс

сегодня 15:02

Фотографии из Instagram

Идею телеведущей поддержал Умар Кремлёв; на ринге с настоящими боксёрами будут сражаться популярные блогеры.

Известная российская телеведущая Ольга Бузова выступила с идеей создания нового реалити-шоу про бокс.

Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву в рамках этого проекта проводить бои между профессиональными боксёрами и популярными блогерами.

«За что вы так не любите своих коллег?» — отреагировал на предложение Бузовой Кремлёв и поинтересовался, готова ли сама Бузова стать участницей проекта.

«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — заметила Бузова.

В итоге Кремлёв предложил певице стать ведущей нового шоу, а Бузова согласилась стать не только ведущей, но и ринг-гёрл, и рефери матчей.

Ранее Сиб.фм писал о подробностях участия телеведущей в шоу «Ледниковый период».

Напомним, вчера фанаты раскритиковали новый образ Ольги Бузовой.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

шоу
бокс
Ольга Бузова
подробности

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