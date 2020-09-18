Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Роскошная шевелюра: диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос

сегодня 15:25

Фотографии с сайта pixabay.com

Несбалансированное питание является самой распространённой причиной выпадения волос; диетолог назвал полезные для роста волос продукты.

Британский диетолог Райан Раман назвал продукты, способные не только остановить облысение, но и поспособствовать ускорению роста волос.

Врач заявил, что необычная польза кроется в плодах авокадо.

«Всего лишь один плод авокадо содержит в себе около 20 % дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы и спасает от облысения», — сказал Райан Раман.

Кроме этого, специалист советует также включить в свой рацион и батат.

«Данный овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос», — подчеркнул диетолог.

По мнению врача, сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания. А это является по статистике самой распространённой причиной выпадения волос.

Напомним, вчера диетолог назвал продукт, способный заменить снотворное.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

врач
советы
питание
волосы
рекомендации
полезные продукты
диетолог

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42173
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41243
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31700
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20848
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19186
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19102
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18884
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают