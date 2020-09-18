Роскошная шевелюра: диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос

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Несбалансированное питание является самой распространённой причиной выпадения волос; диетолог назвал полезные для роста волос продукты.

Британский диетолог Райан Раман назвал продукты, способные не только остановить облысение, но и поспособствовать ускорению роста волос.

Врач заявил, что необычная польза кроется в плодах авокадо.

«Всего лишь один плод авокадо содержит в себе около 20 % дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы и спасает от облысения», — сказал Райан Раман.

Кроме этого, специалист советует также включить в свой рацион и батат.

«Данный овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос», — подчеркнул диетолог.

По мнению врача, сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания. А это является по статистике самой распространённой причиной выпадения волос.

Напомним, вчера диетолог назвал продукт, способный заменить снотворное.