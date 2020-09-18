Роскошная шевелюра: диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос
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Несбалансированное питание является самой распространённой причиной выпадения волос; диетолог назвал полезные для роста волос продукты.
Британский диетолог Райан Раман назвал продукты, способные не только остановить облысение, но и поспособствовать ускорению роста волос.
Врач заявил, что необычная польза кроется в плодах авокадо.
«Всего лишь один плод авокадо содержит в себе около 20 % дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы и спасает от облысения», — сказал Райан Раман.
Кроме этого, специалист советует также включить в свой рацион и батат.
«Данный овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос», — подчеркнул диетолог.
По мнению врача, сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания. А это является по статистике самой распространённой причиной выпадения волос.
Напомним, вчера диетолог назвал продукт, способный заменить снотворное.
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