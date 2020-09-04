Россия не входит в топ-10 стран по потреблению мяса

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В России едят мяса на уровне или даже чуть ниже ежегодной нормы потребления; лидируют по поеданию мяса Соединённые Штаты.

Ежегодное потребление мяса россиянами достигает ежегодно 62,9 кг, подсчитали в The Telegraph. Согласно отечественным источникам, включая Росстат – до 74 кг, что соответствует норме Минздрава в 70-75 кг ежегодно.

При этом, только треть россиян-мясоедов употребляет говядину, гораздо популярнее мясо птицы и свинина – они дешевле.

Если продолжить опираться на данные The Telegraph, меньше всего мяса россияне ели в девяностые, а пик пришёлся на 2013 год – 76 кг. Потом произошёл спад потребления и с 2017 года идёт рост.

В общемировом масштабе, говорят в ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), среднее потребление мяса на одного человека ежегодно – 43 кг.

Лучше всех питаются американцы, съедая 120 кг мяса, а вот бангладешцам перепадает всего 4 кг в год. Второе и третье место – у Кувейта и Австралии, замыкает топ-10 стран – мясоедов Аргентина, где потребляют 98,3 кг мяса в год на человека. Россия даже не приблизилась к десятке лидеров.

Напомним, 4 сентября учёные рассказали, как не надо готовить мясо.