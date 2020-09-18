Секту Виссариона проверят на связи с правительством Красноярского края

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Следователи заподозрили виссарионовцев в связях с краевой властью; коммуна могла зарабатывать на строительстве элитного жилья.

Следствие намерено изучить контракты Церкви Последнего Завета с органами власти Красноярского края. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, коммуна зарабатывала на строительстве элитных домов и незаконной рубке леса.

По данным издания, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере из-за перечисления бюджетных средств членам секты.

Не исключено, что лидеры церкви могли быть связаны с экс-министром лесного хозяйства Красноярского края Дмитрием Маслодудовым, которого арестовали по подозрениям в многомиллионных взятках от лесозаготовщиков. Речь идёт о компании ООО «Краслесторг».

«Коммерсант» также сообщает, что, по данным следствия, ЦПЗ контролировала несколько лесозаготовщиков и ИП, занимавшихся скупкой леса. Они в свою очередь выигрывали тендеры, например на объекты к универсиаде 2019 года. 20–50 % дохода от сделок уходили в ЦПЗ.

Общинная школа «Истоки» тоже может быть замешана в мошеннической схеме. Из бюджета региона она получала крупные суммы: от 6,8 миллиона до 10,2 миллиона рублей в год. По данным «Контур.Фокус», один из фигурантов дела, Владимир Ведерников, был её руководителем.

Напомним, в Новосибирске арестовали лже-Христа и его последователей.