Сетевые магазины закрывают в Москве из-за коронавируса
Фото pixabay.com
Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве; причиной стали нарушения масочного режима на фоне роста заболеваемости.
В Москве отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Участившиеся проверки соблюдения масочного режима выявили и закрыли несколько сетевых магазинов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.
Напомним, мэр Москвы обеспокоен ростом новых заражений коронавирусом.
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