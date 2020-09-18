Сетевые магазины закрывают в Москве из-за коронавируса

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Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве; причиной стали нарушения масочного режима на фоне роста заболеваемости.

В Москве отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Участившиеся проверки соблюдения масочного режима выявили и закрыли несколько сетевых магазинов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.

Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

Напомним, мэр Москвы обеспокоен ростом новых заражений коронавирусом.