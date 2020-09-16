Шимкив стал единственным кандидатом на пост спикера Заксобрания Новосибирской области

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Новый состав регионального парламента сегодня изберёт спикера Законодательного собрания; на этот пост предложена одна кандидатура.

Андрей Шимкив предложен в качестве единственного кандидата на пост председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Об этом сообщает находящийся на первой после выборов сессии Заксобрания 7-го созыва журналист Сиб.фм.

По его словам, кандидатуру Шимкива, который в прежнем составе Заксобра уже занимал аналогичный пост, предложил руководитель фракции "ЕР" Андрей Панфёров.

Поддержать предложение призвал находящийся на первой сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"С таким председателем и таким составом парламента мы сможем решить все поставленные задачи", — отметил глава региона.

В ходе обсуждения кандидатуры о своей поддержке Андрея Шимкива высказались также представители КПРФ и "Справедливой России".

Сейчас в заседании парламента назначен перерыв перед голосованием.

Напомним, ранее был опубликован полный список всех депутатов регионального парламента.