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Шимкиву избрали пятерых заместителей в парламенте Новосибирской области

сегодня 12:36

Фото с сайта Законодательного собрания Новосибирской области

Новый состав руководства заксобрания Новосибирской области сформирован на первой после выборов сессии регионального парламента; депутаты проголосовали за спикера и пятерых заместителей.

Пятерых заместителей председателя Законодательного собрания избрали сегодня, 25 сентября, на первой сессии регионального парламента. Об этом сообщает находящийся на заседании журналист Сиб.фм.

По его словам, должность первого заместителя спикера получил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров — его поддержало большинство народных избранников.

Также у председателя заксобрания появились четыре заместителя от разных политических объединений: единоросс Валерий Ильенко, член КПРФ Владимир Карпов, справедливоросс Анатолий Кубанов и Наталия Красоваская от ЛДПР.

Как уже писал Сиб.фм, спикером регионального парламента 7-го созыва был избран Андрей Шимкив. Его поддержало абсолютное большинство депутатов.

Напомним, 25 сентября на сессии парламента Александр Карелин был избран сенатором от Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Законодательное собрание

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