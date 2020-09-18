«Сибирь» – «Йокерит»: время матча, где смотреть трансляцию, коэффициенты букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

«Снеговики» сыграют с «Йокеритом» сегодня в 22:30 по новосибирскому времени; букмекеры уверены в победе финнов.

Матч «Сибири» и «Йокерита» состоится сегодня в 22:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Сибиряки обыграли СКА в предыдущей встрече со счётом 4:1. Питерцам пришлось выставить на матч молодых игроков, так как у лидеров команды заподозрили коронавирус. Сейчас «Сибирь» занимает седьмое место в таблице восточной конференции с семью очками после девяти матчей.

В свою очередь «Йокерит» угодил на карантин, из-за которого команда сыграла всего два матча в сезоне. Ещё на один финны просто не явились, так как игра должна была проходить с минским «Динамо» в гостях. Договориться о проведении встречи в эпицентре протестов руководству клуба не удалось. За это команду наказали техническим поражением.

Однако, оба сыгранных матча финны выиграли без проблем. Соперниками «Йокерита» были рижское «Динамо» и «Нефтехимик».

Букмекеры также отмечают, что несмотря на карантин «шуты» находятся в отличной форме. Поэтому твёрдо уверены в их победе: на «Йокерит» можно поставить с коэффициентом 1.51, на победу «Сибири» – 5.35.

Напомним, ФК «Новосибирск» сыграл с лидером таблицы ПФЛ «КАМАЗом». Сибиряки были близки к победе, но игра закончилась ничьей.