«Сибирь» заканчивает выездную серию: как купить билеты на следующие матчи

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» вернётся в Новосибирск после серии выездных матчей; продажа билетов на домашние игры начнётся 26 сентября.

Продажа билетов на следующие домашние матчи «Сибири» начнётся уже завтра, 26 сентября. Кассы стадиона начнут работать спустя сутки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи "Сибири" с "Автомобилистом" (28 сентября), СКА (30 сентября), "Торпедо" (02 октября) и "Северсталью" (06 октября) начнётся с 26 сентября на сайте в 23:30, в кассе ЛДС Сибирь с 27 сентября с 10:00», – написано в сообщении.

Также новосибирцам напомнили график работы касс.

В будние дни билеты можно купить с 10:00 до 20:00. По выходным и праздникам – с 10:00 до 17:00. Для детей до трёх лет вход бесплатный.

Узнать стоимость билетов можно на сайте клуба. Для этого нужно перейти из раздела «Арена» в блок «Билеты». Чтобы приобрести билет онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте команды.

Попасть на стадион получится только при наличии маски. Также болельщикам на входе измеряют температуру.

«В одни руки можно приобрести не более трёх билетов. Обращаем ваше внимание на то, что рассадка на трибунах будет осуществляться в шахматном порядке. Важно! Более не доступна функция бронирования, возможна только покупка в течение 60 минут!» – написала пресс-служба.

Напомним, сегодня команда сыграет свой последний выездной матч в сентябре. Соперником «Сибири» станет финский «Йокерит».