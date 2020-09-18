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Силовики задержали чиновника мэрии Новосибирска

сегодня 19:50

Фото «Новосибирские новости»

В Новосибирске задержан председатель комитета мэрии по рекламе; суть обвинений неизвестна.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня задержан силовиками. Об этом Сиб.фм сообщили два источника в городской администрации. По данным собеседников, это произошло сегодня, 25 сентября.

Собеседники издания не знают, в чём могут подозревать Лобыню. В Следственном комитете Сиб.фм не ответили на вопросы о задержании чиновника.

В должность председателя комитета рекламы мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня вступил в 2017-м году. В этом сентябре он баллотировался в депутаты городского совета от КПРФ, однако проиграл оппозиционному кандидату Хельге Пироговой.

Сиб.фм уточняет подробности.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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