Ситуация усложняется: Собянин обеспокоен серьёзным ростом числа больных коронавирусом

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Власти Москвы обсуждают ситуацию с коронавирусом в столице; по словам мэра Собянина, положение усложняется.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Об этом мэр Москвы сказал в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 24 сентября.

«Помимо выявляемости заразившихся, мы видим и серьезный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется», — объяснил он.

Ранее оперативный штаб Москвы подтвердил, что Собянин направил руководству нескольких тысяч компаний рекомендации о переводе сотрудников на дистанционный формат работы.

Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили больше 60 новых случаев коронавируса.