Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ситуация усложняется: Собянин обеспокоен серьёзным ростом числа больных коронавирусом

сегодня 01:14

Фото из социальных сетей

Власти Москвы обсуждают ситуацию с коронавирусом в столице; по словам мэра Собянина, положение усложняется.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Об этом мэр Москвы сказал в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 24 сентября.

«Помимо выявляемости заразившихся, мы видим и серьезный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется», — объяснил он.

Ранее оперативный штаб Москвы подтвердил, что Собянин направил руководству нескольких тысяч компаний рекомендации о переводе сотрудников на дистанционный формат работы.

Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили больше 60 новых случаев коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42089
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41007
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31635
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20747
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19050
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19027
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18728
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают