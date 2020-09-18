Ситуация усложняется: Собянин обеспокоен серьёзным ростом числа больных коронавирусом
Фото из социальных сетей
Власти Москвы обсуждают ситуацию с коронавирусом в столице; по словам мэра Собянина, положение усложняется.
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Об этом мэр Москвы сказал в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 24 сентября.
«Помимо выявляемости заразившихся, мы видим и серьезный рост госпитализации. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, у нас ситуация усложняется», — объяснил он.
Ранее оперативный штаб Москвы подтвердил, что Собянин направил руководству нескольких тысяч компаний рекомендации о переводе сотрудников на дистанционный формат работы.
Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили больше 60 новых случаев коронавируса.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают