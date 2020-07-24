Следователи в Омске заплатят 100 тысяч за информацию о пропавшем подростке

Фото из группы поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

В Омской области продолжаются поиски пропавшего в августе подростка; за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение.

Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей объявили следователи в Омской области за информацию о местонахождении 17-летнего Виталия Некрасова. Парень пропал 3 августа. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.

Как уточнили в ведомстве, Виталий находился в гостях у бабушки в селе Сорочино, куда приехал из Новосибирской области.

Около 15 часов дня он ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

"Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, сутулый. Волосы прямые, короткие. Спинка носа вогнутая. Зрение слабое, хотя на момент ухода был без очков", — рассказали в Следкоме.

Виталий был одет в футболку синего цвета, красные шорты с рисунками в виде пальм, сланцы резиновые тёмно-синего цвета.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и условия жизни мальчика, также проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика.

Провоохранители обратились ко всем гражданам, располагающим сведениями о разыскиваемом, позвонить по телефону доверия следственного управления СК РФ по Омской области с коротким номером 123 или в полицию по телефону 02.

"Гражданам, предоставившим значимую для следствия информацию о месте нахождения ребенка, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей", — сказали в Следкоме.

Напомним, ранее в ходе поисков пропавшего подростка с аутизмом было объявлено вознаграждение за информацию.