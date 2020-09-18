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Снёс грузовик: школьник погиб в шокирующем ДТП в Иркутской области

сегодня 19:23

Кадр из видео, опубликованного в Telegram

Иркутского семиклассника снёс грузовик, когда он пытался перебежать дорогу; от травм ребёнок скончался в больнице.

Во время игры на проезжей части в Усольском районе семиклассник попытался перебежать дорогу. Из-за припаркованного грузовика он не увидел фуру, которая ехала на встречной полосе и попал под её колёса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На видео с авторегистратора, которое опубликовано в группе "Плохие Новости" видно, как ребёнок выбегает на дорогу, а уже на следующем кадре его на полном ходу сбивает грузовик.

«Водитель Scania, ехавший со стороны города Черемхово, сбил мальчика, который выбежал на его полосу движения из-за стоящего во встречном направлении автомобиля. От полученных травм он скончался в реанимации», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 сентября, иномарка наехала на пешехода в Новосибирске. Сбитый скончался на месте.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
Иркутская область
авария
погиб ребёнок

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