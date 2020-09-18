Собянин попросил крупные компании вернуть удалёнку из-за коронавируса

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В Москве отметили резкий рост заражений коронавирусом; власти попросили компании вернуться к удалённой системе работы.

Порядка пяти тысяч компаний получат рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина перейти на удалённый формат работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее столичный оперштаб заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Москве. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30 %. Москвичей призвали носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, крупные сетевые магазины в Москве начали закрывать из-за нарушений масочного режима.