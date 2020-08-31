Стали дольше жить: аналитики высчитали средний возраст новосибирцев

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В среднем возраст новосибирца составил 39,5 года; жители соседнего Бердска оказались постарше.

Новосибирскстат опубликовал данные о среднем возрасте жителей разных регионов Сибири, в том числе и Новосибирска. Эксперты отмечают, что высокий показатель среднего возраста и его стабильный рост свидетельствуют о процессе старения населения.

Согласно опубликованной статистике, средний возраст новосибирца составляет 39,5 года. Среди крупных городов СФО старше Новосибирска жители Рубцовска (41,7) и Бийска (40,5) Алтайского края, Прокопьевска (41,4) и Новокузнецка (39,7) Кемеровской области, Ангарска и Братска (по 39,8) Иркутской области, Омска (40) Омской области, а также Бердска (40,5) Новосибирской области.

При этом специалисты отмечают, что средний возраст населения в 2019 году в Новосибирской области относительно 2018 года увеличился на 0,3 %. У женщин он на 5 лет выше, чем у мужчин, за счёт более высокой продолжительности жизни женщин. Так, у мужчин он составил 38,2, а у женщин – 42,5 года соответственно.

По данным статистов, в 2019 году средний возраст россиянина составил 40,2 года. Это немного выше, чем у жителя области — 39,7. В СФО эта цифра составила 39,1 года, таким образом, новосибирцы уступили старшинство Алтайскому краю (40,7), Кемеровской (40) и Омской (39,8) областям. Самыми молодыми оказались жители Республики Тыва, их средний возраст — 30 лет.

Напомним, в августе аналитики посчитали, сколько лет жителю Новосибирска копить на покупку квартиры.