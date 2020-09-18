Стали известны претенденты на пост председателя горсовета Новосибирска
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске проходит первая сессия горсовета; стали известны имена кандидатов на пост спикера.
В Новосибирске на пост председателя горсовета претендуют три депутата. Их кандидатуры предложили на первой сессии совета депутатов седьмого созыва.
Партия «Единая Россия» выдвинула председателя горсовета шестого созыва Дмитрия Асанцева. Неформальное объединение «Лига эффективности» предложило кандидатуру Игоря Украинцева.
Депутат Антон Картавин заявил, что спикером должен стать Сергей Бoйко. Сейчас претенденты кратко презентуют свои программы.
Напомним, 25 сентября в Новосибирске стартовала первая сессия горсовета нового созыва.
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