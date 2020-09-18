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Стрельба в самарской школе: Генпрокуратура начала проверку

сегодня 05:37

Фото: Ксения Штефан

Назначена проверка самарской школы, конфликт в которой закончился стрельбой; три человека тяжело ранены.

Сотрудники органов прокуратуры придут в школу Советского района с ревизией. Выяснить предстоит многое: отношения между учениками, надзор со стороны педагогов и прочее, сообщает sova.info.

- По версии следствия, 22 сентября 2020 года у здания № 33г на улице Земеца между несколькими мужчинами, среди которых родители двух учащихся самарской школы, произошел конфликт, в ходе которого один применил травматический пистолет, причинив двум другим участникам ссоры тяжкий вред здоровью, — сообщает Генпрокуратура.

По информации sova.info, ранее в школе Советского района ссорились два мальчика. Конфликт был затяжной. Папы детей договорились встретиться в Промышленном районе и обсудить ситуацию. Каждый из пап взял с собой родственников.

В итоге один из них схватил травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов. Ранены оказались три человека. Один лишился глаза. Двое сейчас в больнице. Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в Забайкалье, признал вину.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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