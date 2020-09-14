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Телеведущая Юлия Барановская наслаждается отдыхом в горах Алтая

сегодня 20:40

Фото Instagram

Внутренний туризм поддерживает не только программа кэшбека, но и российскими селебрити, отдыхающими в регионах; Юлия Барановская активно делится в Instagram фото с отдыха в Алтае.

Юлия Барановская активно осваивает походы по алтайской местности, отдыхает на берегу горных рек. Одета звезда Первого канала по-походному: пуховик, чёрный комбинезон и ботинки на плоской подошве.

Кроме того, Юлия специально не взяла с собой никаких гаджетов, чтобы отдохнуть от постоянного присутствия в виртуальном пространстве. Единственное благо цивилизации – смартфон, который Барановская использует для коммуникации с внешним миром, но не увлекаясь.

«Полное отсутствие связи в течение нескольких дней. Телефон — просто фотоаппарат. Почти 40 километров пешком. Абсолютное счастье!», — делится эмоциями на страничке в Instagram Юлия Барановская.

Напомним, 14 сентября Пелагея провела зажигательный концерт в Уфе.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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