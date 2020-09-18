Три человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске в результате ДТП пострадали три человека; в аварию попали сразу три иномарки.

Сегодня около 11:00 в Советском районе водитель 1985 года рождения, двигаясь на автомобиле BMW 520 по улице Иванова со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Российской, в районе дома номер 55 корпус 2 совершил столкновение с автомобилем Кia rio под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении.

На этом всё не закончилось. BMW столкнулся с ещё одним автомобилем — Toyota Probox под управлением водителя 1963 года рождения, который следовал со стороны улицы Российской в сторону Тимакова.

В результате данного случая пострадали три человека. Водитель автомобиля Probox госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер. Его пассажирка 1955 года рождения госпитализирована с повреждением внутренних органов. Пострадал и виновник аварии. У водителя BMW закрытая черепно-мозговая травма и перелом плечевых костей рук.

Напомним, сегодня два пассажира пострадали при столкновении двух автобусов.