Три мужчины и женщина: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё четыре человека; общее число летальных случаев увеличилось до 432 человек.

Оперативный штаб обновил данные о летальных исходах от коронавируса. За сутки умерли ещё четверо пациентов.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 78 лет и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека», — говорится в сообщении штаба.

В отделениях реанимации находятся 40 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 11 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Новосибирске выявлено 67 новых случаев коронавируса.