ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок

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Всего в столице выписали более 15 тысяч «коронавирусных штрафов»; пожилым людям в столице рекомендуют не выходить из дома.

Московский ЦУМ оштрафовали за нарушение масочного режима на один миллион рублей. Такое заявление сделал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Москвы 24».

По словам Немерюка, в столице России продолжаются рейды по торговым точкам и предприятиям, где проверяют соблюдение коронавирусных ограничений. Всего с начала пандемии в столице предприятиям торговли выписали более 15 тысяч штрафов. Самый крупный получил ЦУМ, где продают товары класса «люкс». Торговый центр оштрафовали на 1 миллион рублей.

Ношение масок и перчаток в Москве является обязательным как для продавцов, так и для покупателей. С 28 сентября власти столицы России рекомендовали предприятиям вновь переводить сотрудников на удалённую работу из-за роста заболеваемости. Пожилым также рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал продление масочного режима в регионе до весны 2021 года.