Убийство хоккеиста в Омске попало на видео
Pixabay.com
Пьяная драка стоила жизни 28-летнему хоккеисту; мужчина погиб от тяжёлой черепно-мозговой травмы.
В Сети появилось видео убийства 28-летнего хоккеиста в Омске. Мужчина погиб от полученных травм 18 сентября.
28-летний Михаил Клементьев вышел из кафе в половину пятого утра и начал избивать двух молодых парней. В драку ввязался 30-летний мужчина, уроженец Омска, который сейчас проживает в Москве. От полученных травм хоккеист погиб на месте, причиной называют тяжёлую черепно-мозговую травму.
На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных порталом «СуперОмск», видно, как хоккеист несколько раз бьёт оппонента кулаками в голову. Затем и сам пропускает несколько мощных ударов. По всей вероятности, смертельным стал финальный удар ногой в голову.
Следственные мероприятия по делу продолжаются. Обвиняемый в убийстве хоккеиста направлен под домашний арест. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, погибший хоккеист выступал за команду «Олимп», у него остались жена и маленький ребёнок.
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