Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Учёные нашли в одной из пещер Алтайского края останки неандертальцев

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com и Российского научного фонда

Останки были обнаружены в Чагырской пещере; колоссальная находка обнадёжила археологов.

Археологи нашли в Чагырской пещере костяные орудия и два зуба, сообщает Российский научный фонд. Учёные отмечают, что в древние времена там жили неандертальцы, пришедшие из Европы.

Пещера, в которой идут раскопки, находится в Краснощековском районе Алтайского края. Этим летом здесь обнаружили орудия труда – костяные ретушеры для заточки каменных ножей. Также сделаны ценные находки – два зуба неандертальцев (передний и резец).

«До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба просто праздник. Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона», – заявил доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

Учёные надеются, что исследования покажут им родственные связи между обитавшими в этой пещере неандертальцами. Вместе с прежними находками у археологов накопились останки минимум пяти взрослых и нескольких детей.

Исследователи отмечают, что костяным ретушерами неандертальцы заостряли каменные орудия, которые использовали для охоты на бизонов. Копья не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния.

Напомним, 23 сентября археологи нашли в Хакасии нетронутый скифский могильник.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

археология
Алтайский край

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42103
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41044
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31651
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20762
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19075
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19039
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18762
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают