Учёные нашли в одной из пещер Алтайского края останки неандертальцев

Фотографии с сайта pixabay.com и Российского научного фонда

Останки были обнаружены в Чагырской пещере; колоссальная находка обнадёжила археологов.

Археологи нашли в Чагырской пещере костяные орудия и два зуба, сообщает Российский научный фонд. Учёные отмечают, что в древние времена там жили неандертальцы, пришедшие из Европы.

Пещера, в которой идут раскопки, находится в Краснощековском районе Алтайского края. Этим летом здесь обнаружили орудия труда – костяные ретушеры для заточки каменных ножей. Также сделаны ценные находки – два зуба неандертальцев (передний и резец).

«До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба просто праздник. Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона», – заявил доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

Учёные надеются, что исследования покажут им родственные связи между обитавшими в этой пещере неандертальцами. Вместе с прежними находками у археологов накопились останки минимум пяти взрослых и нескольких детей.

Исследователи отмечают, что костяным ретушерами неандертальцы заостряли каменные орудия, которые использовали для охоты на бизонов. Копья не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния.

Напомним, 23 сентября археологи нашли в Хакасии нетронутый скифский могильник.