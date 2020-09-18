Учёные назвали ведущий показатель оценки второй волны коронавируса

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Вирусолог назвала критерии оценки распространения второй волны коронавируса; по мнению специалиста, сейчас стали выявлять больше случаев заражения.

Вторую волну инфицирований коронавирусом нужно оценивать, судя по соотношению числа заболевших и выздоровевших. Об этом сообщило РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

По её словам, главное — это разница между количеством выявленных и количеством выздоровевших людей. Попович отметила, что в Москве число выписанных стабильно превышает количество заражённых. Однако во многих регионах ситуация противоположная. Например, в Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге.

По мнению Попович, рост числа инфицирований осенью нельзя назвать второй волной. Специалист считает, что в новом периоде стали выявлять больше случаев.

Напомним, в Красноярске коронавирус нашли в 23 классах.