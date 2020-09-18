Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Учёные назвали ведущий показатель оценки второй волны коронавируса

сегодня 11:15

Фото pixabay.com

Вирусолог назвала критерии оценки распространения второй волны коронавируса; по мнению специалиста, сейчас стали выявлять больше случаев заражения.

Вторую волну инфицирований коронавирусом нужно оценивать, судя по соотношению числа заболевших и выздоровевших. Об этом сообщило РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

По её словам, главное — это разница между количеством выявленных и количеством выздоровевших людей. Попович отметила, что в Москве число выписанных стабильно превышает количество заражённых. Однако во многих регионах ситуация противоположная. Например, в Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге.

По мнению Попович, рост числа инфицирований осенью нельзя назвать второй волной. Специалист считает, что в новом периоде стали выявлять больше случаев.

Напомним, в Красноярске коронавирус нашли в 23 классах.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

коронавирус
вторая волна

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42148
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41193
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31686
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20824
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19147
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19080
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18845
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают