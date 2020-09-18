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В иркутском санатории произошла вспышка коронавируса

сегодня 11:38

Фото с сайта «Санатории России»

В Саянске Иркутской области подтверждено 17 случаев коронавируса; здравница прекратила приём отдыхающих.

Как сообщается на сайте администрации города Саянска, на карантин закрыт санаторий «Кедр», где выявлено 17 случаев коронавируса. Весь персонал отправлен на самоизоляцию и взят под медицинское наблюдение.

«Считаю, что случай вопиющий. Нельзя быть халатным в ситуациях, от которых зависят здоровье и жизнь людей. В данном случае не только санатория, но и всего города. Ведь персонал санатория после работы приезжал в город, общался с родными, знакомыми, ходил в магазины, общественные места. Приезжали в город и отдыхающие», — приводят слова мэра города Олега Боровского на сайте мэрии.

Под наблюдение медиков взят 91 сотрудник санатория и 49 контактировавших с ними родственников. У всех заболевших отмечается лёгкое течение болезни. Некоторых заразившихся увезли в госпитали Иркутска и Ангарска, так как течение болезни у них усугубляется наличием хронических заболеваний.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в реабилитационном центре в Кузбассе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
санаторий
коронавирус

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