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В Кемеровском госуниверситете часть студентов перевели на дистанционное обучение

сегодня 11:46

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, wikipedia.org

У студента КемГУ нашли коронавирус; его сокурсников отправили на дистанционку.

Один из студентов института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций (ИФИЯМ) Кемеровского госуниверситета заразился коронавирусом, его сокурсников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

С 25 сентября по 1 октября на дистанционном обучении будут находиться студенты отделений «Перевод и переводоведение» (1-5 курсы) и «Зарубежная филология» (1-4 курсы).

Всего в КемГУ обучается около 20 тысяч студентов.

Напомним, девять образовательных учреждений Кузбасса ушли на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

студенты
Кузбасс
коронавирус

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