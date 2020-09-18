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В Красноярске коронавирус нашли в 23 классах

сегодня 10:54

Фото из открытых источников

В Красноярске на карантин из-за коронавируса закрыты 23 класса; некоторые школы уйдут на осенние каникулы раньше срока.

В Красноярске 23 школьных класса закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом местным СМИ сообщила глава городского управления образования Татьяна Ситдикова.

По слова чиновницы, заболевшие коронавирусом есть не только среди учеников, но и среди учителей. Классы переводятся на дистанционное обучение.

В некоторых школах, где выявлены больные в нескольких классах, принимают более радикальные меры. Так, гимназия № 7, в которой заболели ученики из нескольких классов, уйдёт на осенние каникулы на неделю раньше обычного.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса на карантин отправили 54 класса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

школы
Красноярский край
коронавирус

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