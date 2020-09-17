В Красноярске предъявлено обвинение по делу о гибели четверых пациентов частной наркологической клиники

Фото СК РФ

СК России сообщил о движении расследования дела о поджоге в частной наркологической клинике в Красноярске; предъявлено обвинение директору клиники и поджигателю.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение 61-летнему жителю Красноярска в убийстве общеопасным способом четверых пациентов частной наркологической клиники «Чистый город». Также обвинение предъявлено 45-летней директору частной наркологической клиники в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Информация об этом появилась на сайте СК РФ.

17 сентября 2020 года в ночное время, находясь в палате № 1, где также спали другие пациенты, обвиняемый поджёг предметы интерьера, после чего огонь моментально распространился по палате, а в последующем и по первому этажу клиники — четверо пациентов погибли.

В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что организация осуществляла свою деятельность без лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара, а также то, что были допущены нарушения в области пожарной безопасности, в результате чего была несвоевременно организована эвакуация.

В рамках расследования уголовного дела назначены и проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, очевидцы и родственники пациентов, обвиняемым по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, 17 сентября было опубликовано видео поджога красноярской клиники.