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В Москве экстренно вводят резервные койки для больных коронавирусом

сегодня 18:55

Pixabay.com

За сутки в Москве выявили более 1,5 тысяч заражённых коронавирусом; темпы заболеваемости COVID-19 за две недели выросли вдвое.

В Москве вводят резервные мощности коечного фонда для борьбы с новой волной коронавируса, об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что в Москве наблюдается общемировая тенденция к повышению заболеваемости коронавирусом. Растёт и число госпитализированных с COVID-19.

«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — заявила Ракова.

За минувшие сутки в Москве выявили 1 560 случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 12 июля. Всего за две недели заболеваемость COVID-19 выросла более чем в два раза.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал компании перевести сотрудников на удалённую работу, а пенсионеров – оставаться дома.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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