В Москве могут вернуть карантин из-за коронавируса

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В Москве вновь вводят ограничительные меры; причиной стал рост числа заражений коронавирусом.

Правительство Москвы вводит коронавирусные ограничения для самых уязвимых категорий жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

«За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе... Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями» , — написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С 28 сентября в столице вводятся следующие меры:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует выходить из дома без особой необходимости.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционный формат или взять отпуск.

Руководителям предприятий рекомендуется перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер.

Напомним, в иркутском санатории зафиксировали вспышку коронавируса.