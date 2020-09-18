В Москве могут вернуть карантин из-за коронавируса
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В Москве вновь вводят ограничительные меры; причиной стал рост числа заражений коронавирусом.
Правительство Москвы вводит коронавирусные ограничения для самых уязвимых категорий жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
«За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе... Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями» , — написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
С 28 сентября в столице вводятся следующие меры:
Напомним, в иркутском санатории зафиксировали вспышку коронавируса.
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