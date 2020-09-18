В Новосибирске объявили в розыск 95-летнего старика: мужчина не разговаривает
Фото сообщества «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» и из открытых источников
Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор на поиски пожилого мужчины; дезориентированный и немой дедушка пропал 24 сентября.
В Новосибирске волонтёры объявили срочный сбор на поиски 95-летнего Петра Иосифовича Недозрелова.
Как говорится в ориентировке, пропавший может находиться в Дзержинском районе или в Академгородке. Из дома мужчина ушёл 24 сентября.
Приметы пропавшего: рост — 166 см, худощавого телосложения, лысый, глаза зелёные.
Был одет: красно-синяя клетчатая рубашка (как на фото), чёрные штаны, коричневые ботинки, чёрная вязаная шапочка.
Особые приметы: горбится при ходьбе, татуировка на кисти левой руки.
Мужчина может быть дезориентирован. Также сообщается, про потерявшийся не разговаривает.
Напомним, тело утонувшей в Катуни жительницы Новосибирска нашли спустя две недели.
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