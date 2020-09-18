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В Новосибирске объявили в розыск 95-летнего старика: мужчина не разговаривает

сегодня 13:31

Фото сообщества «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» и из открытых источников

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил срочный сбор на поиски пожилого мужчины; дезориентированный и немой дедушка пропал 24 сентября.

В Новосибирске волонтёры объявили срочный сбор на поиски 95-летнего Петра Иосифовича Недозрелова.

Как говорится в ориентировке, пропавший может находиться в Дзержинском районе или в Академгородке. Из дома мужчина ушёл 24 сентября.

Приметы пропавшего: рост — 166 см, худощавого телосложения, лысый, глаза зелёные.

Был одет: красно-синяя клетчатая рубашка (как на фото), чёрные штаны, коричневые ботинки, чёрная вязаная шапочка.

Особые приметы: горбится при ходьбе, татуировка на кисти левой руки.

Мужчина может быть дезориентирован. Также сообщается, про потерявшийся не разговаривает.

Напомним, тело утонувшей в Катуни жительницы Новосибирска нашли спустя две недели.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

поиски пропавших
новосибирск
Лиза Алерт

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