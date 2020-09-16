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В омском СИЗО нашли мёртвым криминального авторитета

сегодня 17:50

Фото из открытых источников

Криминальный авторитет Каха Гальский найден мертвым в омском следственном изоляторе; об этом сообщил региональный ФСИН.

В сизо в Омске нашли тело 45-летнего криминального авторитета Кахи Гальского. Он же Кахабер Парпалия. О смерти сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний в пятницу, 25 сентября.

«45-летний Парпалия скончался накануне вечером. Следов насильственной смерти на теле не найдено. По предварительным данным, причиной кончины могла стать внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия легочной артерии. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждает «Прайм Крайм», накануне смерти криминальный авторитет был сильно избит. Издание уточняет, что Омская область, куда отправили Парпалию, традиционно считается регионом «красных» (нетерпимых к воровским традициям и жестко контролируемых силовиками) колоний.

Znak.com сообщает, что Парпалия получил титул вора в законе в 1999 году. В 2016 году Каха Гальский стал хранителем воровского общака и «главным бухгалтером» преступного мира.

Парпалия был задержан в Москве в декабре 2018 года за незаконное приобретение наркотиков. В марте 2020 года его признали виновным, приговорили к четырем годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в Омскую область. Он прибыл в регион за два дня до смерти, сообщают «Известия».

Напомним, 16 сентября был обнаружен мёртвым «Тесак» Марцинкевич.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
заключенные
Сизо

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