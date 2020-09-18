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Пособия на детей 3-7 лет

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В ПФР напомнили об окончании срока оформления детских выплат

сегодня 11:35

Фото с сайта pixabay.com

Приём заявлений на назначение детских выплат завершится вместе с сентябрём; до конца месяца семьи могут получить материальную поддержку, в том числе путинские выплаты.

До конца сентября семьи могут обратиться за детскими выплатами. Это касается тех, кто не подавал заявление в предыдущие месяцы. Об окончании срока приёма заявок напомнили в ПФР.

С 1 октября заявления родителей на ряд выплат перестанут принимать. В числе уходящих пособий:

- выплата на детей до трёх лет. С апреля по июнь родители получали по пять тысяч рублей. Если заявку семья не подавала, ей выплатят 15 тысяч рублей одним платежом;

- единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет. Речь идёт о выплатах в размере 10 000 рублей. Тогда деньги выплачивались на детей в возрасте от 3 до 16 лет;

- единовременное пособие на всех детей возрастом до 16 лет. Эти деньги родители получали в июле. Размер выплаты также составляет 10 000 рублей.

Таким образом, после одобрения заявления на июньское единовременное пособие выплата за июль начисляется автоматически. Разом можно получить 20 000 рублей за два месяца.

Заявление можно написать в личном кабинете на портале госуслуг или Пенсионного фонда. Ещё один вариант – лично обратиться в МФЦ.

Напомним, малообеспеченные семьи с детьми получают ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. Парламентарии и президент России Владимир Путин предложили увеличить его для некоторых семей. Размер выплат могут поднять в два раза.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
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