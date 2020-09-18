«В тарелке попался червяк и волосы»: на горячую линию по школьному питанию в России поступило более 1000 жалоб

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Более тысячи жалоб поступило на горячую линию ОНФ и Минпросвещения; родители приводят примеры антисанитарии и говорят об откровенно невкусной еде.

С 1 сентября в России все учащиеся 1-4 классов получают в школах бесплатные горячие обеды. Однако далеко не все родители удовлетворены качеством питания. На горячую линию, организованную Министерством просвещения и Общероссийским народным фронтом, поступило более тысячи жалоб. Об этом пишет «Газета.ру».

По данным издания, чаще всего родителей не устраивает качество обедов. Но есть и примеры того, что питание оказывается банально опасным.

«Сегодня давали на обед гречку и воду. Еда холодная, гречка недоваренная. Кормят как скотов», — приводит «Газета.ру» цитату из жалобы жительницы Ульяновской области.

«В тарелке попался один раз червяк. И очень часто попадаются волосы. Я требую, чтобы качество еды улучшили», — говорится в обращении из Свердловской области.

В Ростове-на-Дону каша прилипает к тарелке, а ложка поднимается вместе с тарелкой.

«На завтрак детям давали плавающую в воде запеканку, иногда с плесенью. Жидкие и невкусные супы. Бутерброды с плесенью», — публикует «Газета.ру» жалобу из Санкт-Петербурга.

По данным издания, на 1 октября запланирована контрольная ведомственная проверка школьных столовых в целом по стране.

Напомним, ранее мама школьников из Забайкальского края пожаловалась президенту России на отравление детей после обеда в образовательном учреждении.