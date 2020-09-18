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В Забайкалье застрелился солдат в дисбате

сегодня 10:15

Фото из открытых источников

Часовой застрелился в дисбате воинской части Читы; об этом сообщили местные СМИ.

Часовой застрелился ночью 25 сентября в дисциплинарной воинской части № 44311 в Чите. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на два независимых друг от друга компетентных источника.

«Пока неизвестно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение», — пишет издание.

Уточняется, что дисциплинарная воинская часть находится в Каштаке, где содержатся солдаты и старшины, совершившие дисциплинарные проступки во время прохождения службы.

В военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу СМИ сообщили об отсутствии информации.

Напомним, 29 сентября пройдёт первое заседание по делу Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в забайкальской воинской части.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Забайкальский край
погиб человек
воинская часть

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